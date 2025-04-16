Врач из Воронежа спасла пассажира самолета с диареей

По сообщению информационного агентства, женщина-медик, которая возвращалась с медицинской выставки в Шанхае, спасла жизнь пассажиру и продемонстрировала высокий профессионализм. Врач имеет более 25 лет стажа и ранее неоднократно оказывала помощь в экстренных случаях на борту самолетов.