В работе Steam произошел сбой

Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час — к 2.02 мск — на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области — 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб.