В работе Steam произошел сбой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su.
Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час — к 2.02 мск — на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области — 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб.
Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.