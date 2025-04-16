Депутаты предложили изменить расчет компенсации членам семей погибших на СВО: к чему готовиться

В Государственной Думе будет рассмотрен законопроект, предусматривающий отмену нормы, которая включает в расчет размера ежемесячных денежных выплат данные о погибших военнослужащих, тем самым обеспечив денежную выплату членам его семьи в повышенном размере. Об этом говорится в пояснительной записке. Кроме того, Верховный суд назвал основание отказа родителю в выплате за гибель сына-военного, а Минобороны хочет разрешить бойцам получать денежные средства в упрощенном порядке. Подробнее в материале URA.RU.