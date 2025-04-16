Депутаты предложили изменить расчет компенсации членам семей погибших на СВО: к чему готовиться

Госдума предложила максимальный размер выплаты родным за смерть ветерана СВО.
В Государственной Думе будет рассмотрен законопроект, предусматривающий отмену нормы, которая включает в расчет размера ежемесячных денежных выплат данные о погибших военнослужащих, тем самым обеспечив денежную выплату членам его семьи в повышенном размере. Об этом говорится в пояснительной записке. Кроме того, Верховный суд назвал основание отказа родителю в выплате за гибель сына-военного, а Минобороны хочет разрешить бойцам получать денежные средства в упрощенном порядке. Подробнее — в материале URA.RU.
В Госдуме рассмотрят изменение расчета компенсации семьям погибших военных.
Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили Госдуме законопроект, направленный на увеличение размера ежемесячных выплат семьям погибших военнослужащих. По информации РИА Новости, предложение заключается в исключении требования учета умершего военнослужащего при расчете выплат, что позволит выплачивать денежные средства в более высоком размере.
Семьям погибших будут выплачивать больше компенсацияФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Инициатива ЛДПР направлена на поддержку семей, потерявших своих близких во время службы. Упрощение системы расчетов позволит сделать процесс получения выплат менее бюрократическим и более доступным для нуждающихся семей.
Верховный суд разъяснил, когда отцы не получат выплаты за гибель сына на СВО.
Верховный суд России определил, что компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут получать только те родители, которые добросовестно исполняли свои родительские обязанности в детстве ребенка. Решение было принято в ходе рассмотрения дела бывших супругов из Архангельска, чей сын погиб в ДНР.
Родители участников СВО смогут получить выплаты, если добросовестно исполняли обязанностиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
«Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве», — пишет РИА Новости. В процессе слушания выяснилось, что бывший супруг матери погибшего не занимался воспитанием сына, не участвовал в его жизни и здоровье, что подтвердилось свидетельскими показаниями.
При новом рассмотрении дела Верховный суд аннулировал все предыдущие решения и настоял на том, что суды должны учитывать соответствие родительских действий обязанностям по воспитанию и содержанию детей до их совершеннолетия. Также подчеркивается, что неисполнение этих обязанностей может стать причиной лишения права на получение социальных выплат в случае гибели военнослужащего.
Минобороны РФ упростит получение страховых выплат для военнослужащих.
Министерство обороны России разработало проект постановления, который предусматривает возможность получения страховых выплат военнослужащими без необходимости подачи оригиналов документов. Согласно опубликованной информации, теперь достаточно будет предоставить копии необходимых документов.
Министерство обороны РФ разработало новый документФото: Антон Белицкий.
«По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Это изменение направлено на упрощение процесса выплаты страховок.
Инициатива появилась не случайно: она обусловлена трудностями с подачей оригиналов документов в условиях боевых действий или службы в отдаленных районах. Предложенные изменения позволят военнослужащим быстрее получать финансовую поддержку в случае увечий или других страховых событий.