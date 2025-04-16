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Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно. Об этом агентству Прайм«рассказал председатель организации по защите прав потребителей “Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — рассказал эксперт.

Если же посетитель магазина специально бросил товар об пол или стену, убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.

При отказе посетителя магазина оплачивать умышленно поврежденный товар торговая точка может обратиться в суд, отметил Павлов.