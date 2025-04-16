Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — рассказал эксперт.