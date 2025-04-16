В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России с населением более миллиона человек, лидером в этом остается Москва, а в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остаётся лидером по количеству мошеннических звонков — это неудивительно, ведь мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников», — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, помимо столицы в зоне риска также находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Парламентарий считает, что высокая плотность населения и экономическая активность делают эти города особенно привлекательными для злоумышленников, которые рассчитывают на большой поток потенциальных жертв.
«Мошенники выбирают крупные города по нескольким причинам. Во-первых, это экономический фактор: в мегаполисах проживает большое количество людей с высокими доходами, которые активно пользуются банковскими услугами и мобильными приложениями. Во-вторых, обилие цифровых сервисов и дистанционных операций создаёт удобную почву для применения различных схем социальной инженерии. Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — рассказал парламентарий.
Немкин отметил, что в крупных городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем, а благодаря этим технологиям мошенники могут одновременно звонить тысячам людей, повышая вероятность успешного обмана.
«Для эффективной защиты необходимо соблюдать осторожность и помнить простое правило: официальные лица, представители банков или госорганов никогда не будут запрашивать пароли, коды из СМС или требовать перевода денег. Также важно устанавливать специальные приложения, блокирующие подозрительные звонки, и своевременно обновлять антивирусное программное обеспечение», — посоветовал депутат.