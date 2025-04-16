В Госдуме назвали города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники

«Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остаётся лидером по количеству мошеннических звонков — это неудивительно, ведь мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников», — сказал он РИА Новости.