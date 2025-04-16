Замглавы Тюменской области заключил контракт на военную службу

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в документах.
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени.
Свою вину Вахрин и Гоцык не признают. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая. Расследование уголовного дела завершено.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. Ранее в суде он говорил, что не уволен и находится в должности.