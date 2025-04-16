Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса

«К группе риска относятся люди “голосо-речевых профессии” — певцы, преподаватели, дикторы, менеджеры, — то есть те люди, которые постоянно сталкиваются с повышенными голосовыми нагрузками. Для этих пациентов предотвратить и снизить риск заболевания гортани кроме общих правил поможет освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, педагога по вокалу или фонопеда», — добавила врач.