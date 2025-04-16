Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, сколько часов в неделю можно говорить без вреда для голоса

Врач Романенко: человек не должен разговаривать дольше 20 часов в неделю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Человек, чтобы сохранить голос здоровым, должен разговаривать не дольше 20 часов в неделю, при этом необходимо равномерно распределять нагрузку в течение дня и рабочей недели, отдыхать в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л. И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.

Всемирный день голоса отмечается 16 апреля.

«Суммарное количество часов, наговариваемое человеком в неделю, не должно превышать 20. Равномерное распределение нагрузки в течение дня и рабочей недели, отдых в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки поможет избежать перенапряжения голосовых складок», — рассказала Романенко.

По ее словам, для профилактики нарушений голоса также рекомендуется не кричать, не петь громко, особенно, если человек не умеет делать это правильно, и дозировать свои голосовые нагрузки.

«К группе риска относятся люди “голосо-речевых профессии” — певцы, преподаватели, дикторы, менеджеры, — то есть те люди, которые постоянно сталкиваются с повышенными голосовыми нагрузками. Для этих пациентов предотвратить и снизить риск заболевания гортани кроме общих правил поможет освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, педагога по вокалу или фонопеда», — добавила врач.