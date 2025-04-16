Нужно ли платить за разбитый товар в магазине

«Если кто-то случайно задевает или роняет товар до его покупки, например, из-за неудобной выкладки или узких проходов, платить за него не нужно. По закону, до момента оплаты собственником товара является магазин, и именно он несет риск случайного повреждения», — об этом агентству «Прайм» сообщил Павлов.