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Нужно ли платить за разбитый товар в магазине

Не нужно платить за товар, который был случайно разбит в магазине. Об этом рассказал председатель организации по защите прав потребителей Общественная потребительская инициатива Олег Павлов.

Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно.

Не нужно платить за товар, который был случайно разбит в магазине. Об этом рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Если кто-то случайно задевает или роняет товар до его покупки, например, из-за неудобной выкладки или узких проходов, платить за него не нужно. По закону, до момента оплаты собственником товара является магазин, и именно он несет риск случайного повреждения», — об этом агентству «Прайм» сообщил Павлов.

Если посетитель магазина намеренно бросил товар на пол или стену, ему придется возместить убытки. Подтвердить факт умышленной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания, отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петербурге судебные приставы взыскали с торговой сети более 264 тысяч рублей в пользу покупательницы, которая несколько лет назад сломала ногу. Она поскользнулась на ягодах сливы в гипермаркете.