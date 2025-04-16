Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники

«Раньше в Советском Союзе были очень популярны выступления, когда люди собирались на квартирах и давали концерты. Востребованы они и у молодёжи сегодня. На камерных выступлениях музыканты могут выразить себя гораздо глубже, чем на большом рок-концерте, где присутствует огромное количество людей и громкий звук», — рассказал программный директор радиостанции Александр Фуковский.