В Минприроды назвали численность бобров в России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Количество речных бобров в России выросло на 30% за 10 лет и достигло почти 804 тысяч особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
«В 2024 году численность бобров в России составила 803,9 тысячи особей, что на 30% выше оценки 2014 года. Из общей численности доля европейского бобра составляет около 99%, канадского — немногим более 1%. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч особей до 795,2 тысячи особей или на 31,2%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего бобров живет в Поволжье — 205,7 тысячи особей — и Центральной России — 197,9 тысячи. В Северо-Западном и Сибирском федеральном округах количество бобров оценивается в 152,6 и 166,5 тысячи особей соответственно.
По данным министерства, численность канадского бобра в России составляет 8,7 тысячи особей. Он обитает в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Иркутской областях, Хабаровском крае.