На Южный Урал привезут частицу мощей великомученицы Варвары

Святая Варвара для верующих — пример силы духа и непоколебимой преданности идеалам. Она, несмотря на мучения, до последнего отказывалась предать веру в Христа. Перед смертью она взмолилась об избавлении смерти без покаяния и Причастия для каждого, кто вспомнит о ней перед закатом жизни. Бог исполнил её пожелание, сказано в житии святой.