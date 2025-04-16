На Южный Урал привезут частицу мощей великомученицы Варвары

Важной новостью для христиан поделились в пресс-службе Челябинской епархии. На следующей неделе на Южный Урал доставят частицу мощей святой Варвары. Сейчас она находится в Константино-Еленинском женском монастыре Санкт-Петербурга.
Прилетят останки великомученицы из северной столицы России на самолёте в конце апреля. В аэропорту имени Курчатова их встретят священнослужители из Троицка и Южноуральска. Затем ковчег с мощами отправится в Пласт, где расположен храм, названный в честь великомученицы. В начале мая святыня переедет в Челябинск, где пробудет пару дней.
Святая Варвара для верующих — пример силы духа и непоколебимой преданности идеалам. Она, несмотря на мучения, до последнего отказывалась предать веру в Христа. Перед смертью она взмолилась об избавлении смерти без покаяния и Причастия для каждого, кто вспомнит о ней перед закатом жизни. Бог исполнил её пожелание, сказано в житии святой.