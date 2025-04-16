Больше тысячи российских геймеров пожаловались на сбой в работе Steam

Большинство пользователей, а именно 69%, указали на общий сбой. 17% жалуются на неработоспособность сайта, а 8% — на проблемы с мобильным приложением. Ещё 4% испытывают трудности с доступом к личному кабинету.
Наибольшее количество жалоб поступило из Республики Карелия, Санкт-Петербурга, а также из Псковской, Калининградской и Смоленской областей.
Как сообщал Life.ru, накануне сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker. По сообщениям пользователей, сайт не доступен уже много часов по невыясненным причинам.