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Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя

Врач Мартынов: после 50 лет человеку особенно важно отказаться от алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«После 50 лет особенно важно пересмотреть своё отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции», — сказал Мартынов, отвечая на вопрос, в каком возрасте человеку нужно отказаться от алкоголя.

Кроме того, по словам врача, алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.

«Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье», — подчеркнул он.