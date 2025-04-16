Врач назвал возраст, в котором особенно важно отказаться от алкоголя

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«После 50 лет особенно важно пересмотреть своё отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции», — сказал Мартынов, отвечая на вопрос, в каком возрасте человеку нужно отказаться от алкоголя.
Кроме того, по словам врача, алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.
«Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье», — подчеркнул он.