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Паромная переправа Ванино — Холмск закрылась из-за циклона

Движение судов возобновится ориентировочно 17 апреля.

Источник: Минтранс Сахалинской области

В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу закрылось движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Согласно метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в утром 17 апреля, — уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Напомним, из-за непогоды в последний раз морская переправа, соединяющая Хабаровский край и Сахалинскую область, закрывалась 22 марта, тогда возле порта Ванино скопилось порядка 75 грузовых автомобилей, ожидающих отправки в Холмск. Кроме того, сейчас один из четырех паромов ушел на плановый ремонт на полтора месяца.