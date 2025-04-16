Паромная переправа Ванино — Холмск закрылась из-за циклона

Напомним, из-за непогоды в последний раз морская переправа, соединяющая Хабаровский край и Сахалинскую область, закрывалась 22 марта, тогда возле порта Ванино скопилось порядка 75 грузовых автомобилей, ожидающих отправки в Холмск. Кроме того, сейчас один из четырех паромов ушел на плановый ремонт на полтора месяца.