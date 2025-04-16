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Нужно ли платить в магазине за разбитый товар: дан точный ответ

Россиянам рассказали, нужно ли платить за разбитый в магазине товар.

Источник: Комсомольская правда

В ряде ситуаций посетитель магазина, повредивший или разбивший товар, не должен возмещать ущерб. Это правило действует, если товар разбит случайно.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — объяснил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью агентству «Прайм», добавив, что посетитель, испортивший товар намеренно, должен его оплатить.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Израиле четырехлетний мальчик случайно разбил экспонат возрастом 3500 лет во время похода с папой в музей Хехта (Хайфа). Руководство музея не стало предъявлять претензии и даже устроило ребенку и его родителям экскурсию.

Тем временем бездомный пойдет под суд в столице Белоруссии Минске за разбитую из-за неразделенной любви витрину.