Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными

«Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок», — объяснила Владимирова.