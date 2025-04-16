Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть на майские праздники непрерывно с 1 по 11 мая, если возьмут отпуск на 5−7 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«В мае 2025 года 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало… Можно продлить майские праздники за счет 5−7 числа, но при этом потерять в деньгах», — сказала Владимирова.
Она отметила, что отпускные выплаты будут более внушительными, если оформить отпуск на полную неделю с 5 по 11 мая включительно.
Эксперт предложила альтернативу — если взять отпуск с 28 по 30 апреля, удастся отдохнуть девять дней, и это будет выгоднее с точки зрения отпускных выплат.
«Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок», — объяснила Владимирова.