Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер расстаются после 9 лет брака

Иванович 37 лет. Она закончила карьеру в 2016 году, выиграв 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции в 2008 году. Бастиан на четыре года старше. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии и завоевал семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер выиграл чемпионат мира и стал двукратным бронзовым призёром мировых первенств.