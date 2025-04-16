ВС РФ уничтожили 47-ю механизированную бригаду ВСУ на границе России

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины были уничтожены в районе границы между Белгородской и Сумской областями. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
По информации канала, в соцсетях появились многочисленные публикации с упоминанием населённого пункта Демидовка. Украинские пользователи, в том числе родственники военнослужащих, выражают обеспокоенность исчезновением солдат, большинство из которых, предположительно, служили в 47-й бригаде.
В сообщении также утверждается, что личный состав бригады был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что Россия создает зону безопасности в Сумах, чтобы уберечь мирные города от дронов и снарядов ВСУ. Зона безопасности будет занимать 50−60 километров.