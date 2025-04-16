Врач рассказал, как не утонуть в тревоге и вернуть себе спокойствие

Врач-психиатр, главный специалист-эксперт центра доказательной медицины «Рассвет» Артем Гилев дал три совета для людей, страдающих от тревоги и беспокойства. Эти рекомендации помогут восстановить душевное спокойствие. По словам специалиста, записывать свои переживания не всегда является выходом из ситуации.
— Если человек начнет фиксировать свои негативные ожидания, опять вдумываться, анализировать их, может начать снова переживать — это способно ухудшить психологическое состояние, — отметил Гилев в беседе с KP.RU.
Медик посоветовал, при сильных опасениях, которые мешают нормальной жизни (например, нарушают сон, работу или общение), обратиться к психотерапевту или психиатру. Это поможет справиться с тревогой на более глубоком уровне.
Если переживания не настолько сильные, но все же доставляют дискомфорт, то помощь может предоставить психолог. Также Гилев отметил, что некоторые люди чувствуют облегчение, обсуждая свои опасения с другими.