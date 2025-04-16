Священник раскрыл, какая форма кулича недопустима на Пасху

В преддверии Пасхи в России планируется ужесточение контроля за стоимостью продуктов, традиционно потребляемых в этот период. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился с инициативой к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. Он указал на неоправданный рост цен на такие товары, как яйца, творог, сливочное масло и куличи, что особенно заметно на фоне приближающихся праздничных дней.