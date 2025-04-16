Нажилась на собственном горе: женщина незаконно получила деньги за ДТП, в котором погиб муж

Бикинский городской суд Хабаровского края удовлетворил иск страховой компании о возврате 400 тысяч рублей, выплаченных вдове погибшего в ДТП водителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина получила страховую выплату за поврежденный автомобиль мужа. Расследование установило: авария произошла по вине погибшего водителя. Суд признал, что истица знала об этом, но скрыла факт от страховщиков.
В документах было указано, что авария произошла из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения. Он мог предотвратить ДТП.
Суд установил, что ответчица не имела права на страховую выплату, а полученные средства являются неосновательным обогащением. В итоге с женщины взыскано 400 тысяч рублей в пользу компании. Также она должна возместить оплаченную государственную пошлину.
Решение суда вступило в законную силу.