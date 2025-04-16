Обвинённый во взятке замгубернатора Тюменской области подписал военный контракт

Обвиняемый в получении крупной взятки заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в публикации.
Напомним, Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в виде скидки на покупку двух элитных квартир, общая сумма инкриминируемой ему взятки составляет 13 миллионов рублей.
Сообщалось, что Вахрин предпринял попытку скрыться на следующий день после того, как следователи завели на него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Напомним, обвиняемый во взятках военком Тригилев написал заявление об отправке на СВО. Так же поступил осужденный за взятки экс-полковник Захарченко.
Ранее сообщалось, что иностранные граждане, нелегально находящиеся на территории России в Приморье, могут узаконить свое пребывание в стране, заключив контракт с Минобороны РФ.