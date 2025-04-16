Путин одобрил идею проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры

Страховые компании теряют деньги из-за того, что автомобилисты с опозданием продлевают полисы ОСАГО. Ситуацию исправит автоматический контроль через дорожные камеры. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею, но потребовал проработать её.
Председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил использовать дорожные камеры для автоматической проверки наличия полиса ОСАГО у автомобилиста. По его словам, это поможет поднять доходы страховых компаний на 30 млрд рублей в год. Часть этих средств нужно пустить на развитие общественного транспорта, считает Цыденов.
«Вы сейчас сами сказали, нужно посмотреть, не отразятся ли решения подобного рода на тарифах ОСАГО», — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что идею нужно как следует проработать так, чтобы стоимость полисов не выросла для водителей. Президент отметил, что предложение направить 5% доходов страховых компаний на городской транспорт также нужно просчитать, чтобы не было проблем.