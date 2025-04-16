Врач назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя

«После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции. Полный отказ — это осознанное решение сохранить свое здоровье», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.