Врач назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя

После 50 лет особенно важно отказаться от алкоголя.
После 50 лет необходимо тщательно пересматривать свое отношение к алкоголю. Это позволит избежать ряда серьезных заболеваний, включая депрессию и деменцию, сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.
«После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции. Полный отказ — это осознанное решение сохранить свое здоровье», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.
Кроме увеличения риска развития неврологических и психических расстройств, воздействие алкоголя на организм после 50 лет способствует повышению хрупкости сосудов. Это может приводить к частым падениям и травмам.