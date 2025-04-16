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Врач назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя

После 50 лет необходимо тщательно пересматривать свое отношение к алкоголю. Это позволит избежать ряда серьезных заболеваний, включая депрессию и деменцию, сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

После 50 лет особенно важно отказаться от алкоголя.

После 50 лет необходимо тщательно пересматривать свое отношение к алкоголю. Это позволит избежать ряда серьезных заболеваний, включая депрессию и деменцию, сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции. Полный отказ — это осознанное решение сохранить свое здоровье», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.

Кроме увеличения риска развития неврологических и психических расстройств, воздействие алкоголя на организм после 50 лет способствует повышению хрупкости сосудов. Это может приводить к частым падениям и травмам.