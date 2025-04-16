В популярном БАДе для похудения нашли наркотическое вещество

В России проводится проверка препаратов для снижения веса под названиями «Молекула» и «Молекула плюс», поскольку они не зарегистрированы государственно, информировал Роспотребнадзор. Ведомство настоятельно рекомендует гражданам удостоверяться в наличии государственной регистрации биологически активных добавок (БАДов), предлагаемых к продаже через интернет. Согласно данным Единого реестра ЕАЭС, сведений о данных продуктах, которые активно продвигаются в социальных сетях как эффективное средство для похудения, не обнаружено.