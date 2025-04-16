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«Хабаровские авиалинии» расширяют расписание рейсов в Охотск с мая

Полеты будут выполняться на самолетах Ан-24.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая 2025 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» значительно увеличивает количество рейсов на охотском направлении, введя дополнительные регулярные рейсы. Продажа билетов на новые полеты уже открыта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Рейсы 419/420 из Хабаровска в Охотск через Николаевск-на-Амуре и из Охотска в Хабаровск будут выполняться в выходные дни, а также 14 и 15 мая. В интересах местных жителей продажа билетов на эти маршруты ведется только в кассах «ХабАвиа». Расписание следующее:

— Хабаровск (10:40) — Николаевск-на-Амуре (12:20) — Охотск (15:00);

— Охотск (16:00) — Хабаровск (19:30).

Рейсы 421/422 по этим же направлениям выполняются в понедельник, среду и пятницу. Билеты на них доступны также в точках продаж и на сайтах агентств. Расписание следующее:

— Хабаровск (10:20) — Николаевск-на-Амуре (12:00) — Охотск (14:40);

— Охотск (15:40) — Хабаровск (19:10).

Все полеты будут выполняться на самолетах Ан-24. Увеличение количества рейсов связано с началом активного туристического сезона, необходимостью доставки сезонных работников и потребностями местных жителей в транспортной доступности.

Новое расписание позволит пассажирам комфортнее планировать поездки в отдаленные районы Хабаровского края.