«Хабаровские авиалинии» расширяют расписание рейсов в Охотск с мая

С 1 мая 2025 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» значительно увеличивает количество рейсов на охотском направлении, введя дополнительные регулярные рейсы. Продажа билетов на новые полеты уже открыта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рейсы 419/420 из Хабаровска в Охотск через Николаевск-на-Амуре и из Охотска в Хабаровск будут выполняться в выходные дни, а также 14 и 15 мая. В интересах местных жителей продажа билетов на эти маршруты ведется только в кассах «ХабАвиа». Расписание следующее:
— Хабаровск (10:40) — Николаевск-на-Амуре (12:20) — Охотск (15:00);
— Охотск (16:00) — Хабаровск (19:30).
Рейсы 421/422 по этим же направлениям выполняются в понедельник, среду и пятницу. Билеты на них доступны также в точках продаж и на сайтах агентств. Расписание следующее:
— Хабаровск (10:20) — Николаевск-на-Амуре (12:00) — Охотск (14:40);
— Охотск (15:40) — Хабаровск (19:10).
Все полеты будут выполняться на самолетах Ан-24. Увеличение количества рейсов связано с началом активного туристического сезона, необходимостью доставки сезонных работников и потребностями местных жителей в транспортной доступности.
Новое расписание позволит пассажирам комфортнее планировать поездки в отдаленные районы Хабаровского края.