«Хабаровские авиалинии» расширяют расписание рейсов в Охотск с мая

Рейсы 419/420 из Хабаровска в Охотск через Николаевск-на-Амуре и из Охотска в Хабаровск будут выполняться в выходные дни, а также 14 и 15 мая. В интересах местных жителей продажа билетов на эти маршруты ведется только в кассах «ХабАвиа». Расписание следующее: