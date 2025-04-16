От стафилококка до плесени: Плюшевые игрушки оказались грязнее унитаза

Ранее россиянам объяснили, как не подхватить инфекцию от своего смартфона. На его экране скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза. Это происходит из-за остатков жира и пищи. Микробы могут вызывать серьёзные инфекции, такие как сальмонеллёз. Регулярно дезинфицируйте свои устройства, чтобы избежать заражения.