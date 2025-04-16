От стафилококка до плесени: Плюшевые игрушки оказались грязнее унитаза

Данные свидетельствуют, что 29% протестированных мягких игрушек и 43% детских одеял превысили опасный порог в 1000 единиц загрязнения. Для сравнения, средний показатель сиденья унитаза составил лишь 864 единицы, а мусорного ведра — скромные 294 единицы. Среди обнаруженных микроорганизмов оказались потенциально опасные золотистый стафилококк и кишечная палочка, способные вызывать серьёзные инфекционные заболевания.
Доктор Сниегуоле Гейге из клиники It’s Me & You поясняет, что для детей с неокрепшей иммунной системой такие игрушки представляют особую опасность. К тому же в волокнах плюшевых изделий могут скапливаться пылевые клещи и плесневые грибки, способные провоцировать аллергические реакции и обострение астмы.
Ранее россиянам объяснили, как не подхватить инфекцию от своего смартфона. На его экране скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза. Это происходит из-за остатков жира и пищи. Микробы могут вызывать серьёзные инфекции, такие как сальмонеллёз. Регулярно дезинфицируйте свои устройства, чтобы избежать заражения.