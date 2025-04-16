«В соответствии со здравым смыслом»: Путин потребовал привести в порядок дорожные нормативы

Президент России Владимир Путин призвал упорядочить дорожные нормативы. По словам президента, делать это нужно, руководствуясь принципами здравого смысла. Речь идет об отмене либо приведении к исполнению ряда инициатив.
«Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом», — сказал Путин на заседании Президиума Государственного совета.
Тем временем министр финансов РФ Антон Силуанов призвал повысить эффективность строительства жилья, оптимизировать расходы, в том числе на ремонт, и увеличить производительность труда.
«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас», — сказал Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета.
Ранее сообщалось, что Росстандарт принял новый ГОСТ, который меняет правила использования дорожных знаков в России. На дорогах появятся новые указатели, а старые обновят. Среди новинок — знак «Глухие». Он предупредит водителей о возможном выходе на дорогу слабослышащих или неслышащих людей. Такие знаки могут поставить около больниц или зданий общественных организаций.
Поменялись и знаки парковки. Теперь на них могут показать, как правильно ставить машину. А на знаках ограничения скорости добавят информацию о «лежачих полицейских».
Тем временем ситуация с дорогами Пермском крае складывается так, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Шабуничи Краснокамского округа, где из-за размытой единственной дороги скорая не смогла довезти пациента до больницы.
Напомним, более 4000 автомобилей застряли на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. Такое решение принято из-за погодных условий.