«В соответствии со здравым смыслом»: Путин потребовал привести в порядок дорожные нормативы

«Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом», — сказал Путин на заседании Президиума Государственного совета.