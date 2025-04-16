Банки начали снижать ипотечные ставки

Сбербанк с апреля снизил ставки по ипотеке при использовании сервиса «Домклик». Согласно этим новым условиям, минимальная ставка на покупку жилья на первичном рынке теперь составляет 25,4%, а на вторичном рынке — 25,8%. ВТБ также уменьшил ставки на приобретение квартир, которые теперь начинаются от 26,7%, а ставки по ипотеке на возведение дома стартуют от 27,4%, сообщает «Российская газета».