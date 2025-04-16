Россиянам назвали простые способы проверить осанку дома

Исправить осанку и стать более уверенным в себе можно в любом возрасте. Главное — начать с простых шагов. Один из них — это домашний тест, который помогает понять, правильно ли вы держите спину. Об этом KP.RU рассказала врач ЛФК, кандидат медицинских наук и доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации в Сеченовском университете Кристина Володина.
— Полной симметрии в нашем теле не бывает, небольшие отклонения допустимы. Проверить осанку можно дома. Для этого можно использовать так называемый «зеркальный» тест. Можно поступить и по-другому — попросить кого-нибудь сфотографировать вас, — поделилась специалист.
По словам медика, нужно встать перед большим зеркалом, расслабиться и посмотреть, насколько симметрично расположены голова, плечи, таз и ноги. На фотографии следует проверить те же параметры.
Улучшение осанки влияет не только на здоровье, но и на внешний вид. Человек с прямой спиной выглядит увереннее и привлекательнее. Врач напомнила, как важно держать спину ровной не только стоя, но и во время сидения и ходьбы — именно правильные привычки помогают формировать здоровую осанку.
— В положении сидя спину держим ровно, опираемся на спинку стула, плечи расслаблены и опущены, стопы стоят на полу. Экран книги или монитора должен быть расположен на уровне глаз, чтобы не приходилось наклонять голову, — пояснила медик.