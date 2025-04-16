Россиянам назвали простые способы проверить осанку дома

Исправить осанку и стать более уверенным в себе можно в любом возрасте. Главное — начать с простых шагов. Один из них — это домашний тест, который помогает понять, правильно ли вы держите спину. Об этом KP.RU рассказала врач ЛФК, кандидат медицинских наук и доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации в Сеченовском университете Кристина Володина.