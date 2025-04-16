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В Роспотребнадзоре рассказали о гигиене наушников

Специалисты красноярского ведомства дали советы для тех, кто любит слушать музыку в наушниках.

Источник: Freepik

Эксперты напоминают о важности безопасного использования наушников и соблюдения гигиенических норм. Вот несколько ключевых рекомендаций:

• Уровень громкости. Не превышайте 60% от максимальной громкости вашего устройства. Это поможет защитить слух.

• Контроль громкости. Если во время прослушивания музыки вы можете слышать разговоры окружающих, значит, уровень громкости находится в пределах нормы.

• Время прослушивания. Ограничьте использование наушников до 60 минут в день, чтобы дать вашим ушам необходимый отдых.

• Чистка наушников. Один раз в неделю очищайте фильтр-сеточку наушников и протирайте их поверхность спиртовой салфеткой или антисептиком.

• Индивидуальное использование. Не рекомендуется делиться наушниками с другими людьми и брать их у кого-то, так как это предмет индивидуального пользования.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье ваших ушей и продлить срок службы наушников.