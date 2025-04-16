​Экс-министра здравоохранения Хабаровского края оштрафовали за нецелевое использование средств

По инициативе Хабаровского транспортного прокурора бывший руководитель краевого министерства здравоохранения привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства при исполнении контрактов и расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Здравоохранение».
Установлено, что в целях оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» в 2023—2024 гг. заключались контракты с региональными авиакомпаниями и Хабаровским авиационно-спасательным центром МЧС России.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, авиаперевозчики не исполнили условия контрактов надлежащим образом. Использовали для выполнения авиационных работ воздушные суда, год выпуска которых не соответствовал предъявляемым требованиям, и не оснащенные медицинским оборудованием. Однако краевой заказчик принял и оплатил работы на общую сумму свыше 21 млн рублей.
При этом министерство здравоохранения Хабаровского края, как главный распорядитель бюджетных средств, не обеспечило контроль за их расходованием и проведение проверочных мероприятий.
По инициативе Хабаровского транспортного прокурора Юрий Бойченко, занимавший ранее должность министра здравоохранения Хабаровского края, привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.
По результатам рассмотрения внесенного в министерство представления назначены должностные лица, ответственные за соответствие воздушных судов условиям контрактов, разработаны формы контроля соблюдения авиакомпаниями установленных требований.