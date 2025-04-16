​Экс-министра здравоохранения Хабаровского края оштрафовали за нецелевое использование средств

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, авиаперевозчики не исполнили условия контрактов надлежащим образом. Использовали для выполнения авиационных работ воздушные суда, год выпуска которых не соответствовал предъявляемым требованиям, и не оснащенные медицинским оборудованием. Однако краевой заказчик принял и оплатил работы на общую сумму свыше 21 млн рублей.