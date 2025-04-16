Землю накрыла нарастающая магнитная буря

Магнитная буря на нашей планете продолжает набирать силу, перейдя с незначительного уровня G1 до умеренного G2, о чём свидетельствуют данные мониторинга Института прикладной геофизики. Это повышение интенсивности солнечного воздействия может привести к ряду нежелательных последствий для технологических систем и инфраструктуры.