Землю накрыла нарастающая магнитная буря

Текущая ситуация требует повышенного внимания, так как буря уровня G2 способна вызывать перебои в работе навигационных систем, нарушения радиосвязи различного диапазона, а также создавать сложности для наземных служб, которым может потребоваться вносить корректировки при ориентации в пространстве.
Отметим, что начальная фаза геомагнитных возмущений была зафиксирована ещё во вторник, когда буря классифицировалась как незначительная (G1).
Ранее Life.ru рассказывал, какой апокалипсис в плане геомагнитной обстановки нас ждёт в апреле 2025 года: календарь магнитных бурь по дням. Будьте внимательны к своему здоровью и прислушивайтесь к рекомендациям специалистов!