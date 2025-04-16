В Красноярском крае стартует программа школьного туризма

В Красноярском крае уже в четвертый раз стартует программа школьного туризма. 7,5 тысяч школьников 5 — 9 классов смогут принять участие в туристических поездках по региону, посмотреть на его достопримечательности благодаря социальному сертификату номиналом 10 тысяч рублей. Заявления на его получение уже стартовали с 15 апреля на портале госуслуг края.
В правительстве края рассказали, что в этом сезоне ребят ждут 14 различных направлений. Причем география расширилась. Например, впервые включен маршрут в Зеленогорск, где находится Богунайский водопад. Среди популярных — «Красноярские Столбы», «Ергаки», Манская петля, Красноярская ГЭС и Красноярское море, Шушенское и другие.
Родителям не стоит беспокоиться, ведь организаторы берут на себя и транспорт, и трехразовое питание, и страховку, и входные билеты.
После подачи заявки через краевой портал госуслуг ответ придет в течение 25 рабочих дней в личный кабинет родителя (или законного представителя школьника). Затем в течение 30 дней можно будет выбрать интересующее направление.