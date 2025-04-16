В Красноярском крае стартует программа школьного туризма

В Красноярском крае уже в четвертый раз стартует программа школьного туризма. 7,5 тысяч школьников 5 — 9 классов смогут принять участие в туристических поездках по региону, посмотреть на его достопримечательности благодаря социальному сертификату номиналом 10 тысяч рублей. Заявления на его получение уже стартовали с 15 апреля на портале госуслуг края.