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Экс-совладельца «Азбуки вкуса» обвинили в создании ОПС

В рамках предварительного расследования нового уголовного дела против экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и бывшего гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой установлено, что они создали организованное преступное сообщество (ОПС) и занимались хищением денег. Об этом говорится в материалах дела. Ранее они уже были осуждены за кражу свыше 126 млн долларов.

Троих фигурантов арестовали за создание ОПС и хищение денег.

В рамках предварительного расследования нового уголовного дела против экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и бывшего гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой установлено, что они создали организованное преступное сообщество (ОПС) и занимались хищением денег. Об этом говорится в материалах дела. Ранее они уже были осуждены за кражу свыше 126 млн долларов.

«В рамках предварительного следствия в отношении Якубовского и других фигурантов установлено, что в ходе своих действий ОПС причинила потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС.

Мещанский суд города Москвы санкционировал аресты данных лиц. По информации от представителей пострадавших компаний, Якубовскому, Масловскому и Безруковой инкриминируют создание и участие в организованном преступном сообществе (статья 210 УК РФ), а также четыре эпизода растраты в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Кирилл Якубовский является организатором ОПС, он привлек к участию других фигурантов и разработал план по хищению многомиллионных активов иностранных компаний.