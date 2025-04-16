Экс-совладельца «Азбуки вкуса» обвинили в создании ОПС

Мещанский суд города Москвы санкционировал аресты данных лиц. По информации от представителей пострадавших компаний, Якубовскому, Масловскому и Безруковой инкриминируют создание и участие в организованном преступном сообществе (статья 210 УК РФ), а также четыре эпизода растраты в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Кирилл Якубовский является организатором ОПС, он привлек к участию других фигурантов и разработал план по хищению многомиллионных активов иностранных компаний.