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Обвинение против экс-совладельца «Азбука вкуса» касается ущерба в ₽14 млрд

По делу также проходят экс-глава компании Petropavlovsk Масловский и экс-гендиректор компании ППФИН холдинг Безрукова.

Новое обвинение против бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского связано с созданием организованного преступного сообщества (ОПС) и причинении ущерба на сумму более 14 млрд рублей, следует из материалов дела.

«В рамках предварительного следствия в отношении Якубовского и других фигурантов установлено, что в ходе своих действий ОПС причинила потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей», — сказано в документах.

По этому делу также проходят экс-глава компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор компании «ППФИН холдинг» Светлана Безрукова.

Напомним, 15 апреля Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на 1 месяц и 25 суток. Кроме того, под стражу заключили Масловского и Безрукову.

Якубовский также является фигурантом дела о мошенничестве. В рамках этого процесса прокуратура попросила суд назначить ему наказание в виде 9,6 года лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей.