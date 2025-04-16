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Юрист рассказала, как сделать майские праздники еще длиннее

Россияне смогут продлить майские праздники с 1 по 11 мая, если они оформят отпуск на дни с 5 по 7 мая. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

Отпуск с с 28 по 30 апреля позволит получить выгоду в финансовом плане.

Россияне смогут продлить майские праздники с 1 по 11 мая, если они оформят отпуск на дни с 5 по 7 мая. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«Можно продлить майские праздники за счет 5−7 числа, но при этом потерять в деньгах», — рассказала Владимирова в беседе с РИА Новостями. Она уточнила, что выплаты за отпуск окажутся значительнее, если оформить его на целую неделю с 5 по 11 мая.

Владимирова предложила и другой вариант: взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять выходных дней подряд. Это позволяет увеличить сумму отпускных выплат. Эксперт объяснила, что наибольшую выгоду приносит выбор для отпуска того месяца, в котором больше рабочих дней. Важно понимать, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер отпускных: чем больше таких дней, тем ниже средний дневной заработок, а следовательно, и отпускные выплаты уменьшаются.

Ранее специалист по управлению персоналом и руководитель агентства АМАЛКО Гарри Мурадян порекомендовал гражданам России отказаться от отпуска во время майских праздников. Размер отпускных выплат в этот период будет незначительным, передает «Ридус».