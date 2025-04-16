Юрист рассказала, как сделать майские праздники еще длиннее

Владимирова предложила и другой вариант: взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять выходных дней подряд. Это позволяет увеличить сумму отпускных выплат. Эксперт объяснила, что наибольшую выгоду приносит выбор для отпуска того месяца, в котором больше рабочих дней. Важно понимать, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер отпускных: чем больше таких дней, тем ниже средний дневной заработок, а следовательно, и отпускные выплаты уменьшаются.