В Госдуме хотят изменить расчёт компенсации семьям погибших военнослужащих

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 миллионов рублей размера разовой выплаты участникам специальной военной операции (СВО) на Украине при получении ранения, повлекшего инвалидность. В указе отдельно оговорено, что нововведение касается всех военнослужащих, которые получили тяжелую травму с самого начала проведения СВО, то есть с 24 февраля 2022 года.