В Госдуме хотят изменить расчёт компенсации семьям погибших военнослужащих

В Государственную думу внесут законопроект, содержащий нормы об увеличении ежемесячных выплат семьям погибших военнослужащих. Авторы инициативы — депутаты фракции от партии ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — приводит «РИА Новости» фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
Сейчас сумму компенсации погибших рассчитывают, основываясь на разделении денежной выплаты на общее количество членов семьи, включая и самого погибшего. Парламентарии предлагают исключить из учета умершего, что повысит выплату членам его семьи.
Накануне председатель СФР Сергей Чирков подробно рассказал о работе Фонда по предоставлению мер поддержки ветеранам СВО и их семьям. По его словам, ветераны специальной военной операции и их семьи получают страховые, государственные и социальные пенсии, выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца, детские пособия и другие меры.
Особое внимание уделяется демобилизованным военнослужащим с инвалидностью. Многие выплаты им предоставляют проактивно, без необходимости личных визитов для оформления льгот и пособий.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 миллионов рублей размера разовой выплаты участникам специальной военной операции (СВО) на Украине при получении ранения, повлекшего инвалидность. В указе отдельно оговорено, что нововведение касается всех военнослужащих, которые получили тяжелую травму с самого начала проведения СВО, то есть с 24 февраля 2022 года.
Полковник Виктор Баранец ранее отметил, что выплаты бойцам специальной военной операции стали выше, чем в армии США. Кроме того, премируют бизнесмены и деятели культуры российских военных за уничтоженное вражеское железо. Так, за уничтоженный Абрамс (США) платят 10 млн. рублей, ЗРК Patriot, США — 10 млн рублей, гаубица 155 мм 777, США — 1 млн рублей.