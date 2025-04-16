Война жителей и шумных баров во Владивостоке разгорается: что говорят владельцы

Жители одного из домов в центре Владивостока готовятся к протестному пикету из-за шума от расположившихся во дворе баров. Владельцы заведений с обвинениями не согласны — они утверждают, что соблюдают все нормы и правила, а претензии считают необоснованными, сообщает ИА PrimaMedia.
Как ранее уже писала редакция, горожане жалуются на гостей заведений, которые создают шум и устраивают драки. Наш корр. обратился к владельцам заведений, чтобы узнать, каким по ту сторону видится решение возникшей проблемы. По словам владельца одного из заведений, их посетители, как правило, не нарушают тишину и не ведут себя некорректно во дворе жилого дома.
«Когда мы гостей просим не шуметь во дворе, они прислушиваются, понимая, что здесь живут люди. Ситуации, которые происходят здесь, могут произойти в жилом дворе в любом районе города абсолютно. Крики, драки, какие-то конфликты между людьми происходят повсеместно», — утверждает владелец бара «Жуклевичъ».
В заведении добавили, что с их стороны жильцам неоднократно предлагалось провести экспертизу и замеры уровня шума. По словам владельца, расходы готов взять на себя сам бар. Аналогичные инициативы исходили и от Роспотребнадзора, утверждает собеседник.
Тем не менее история с недовольством жителей, уверяющих, что гам мешает им спать и отдыхать, продолжается уже четыре года. А летом 2024 года, по словам обратившегося в редакцию горожанина, у дома открылся еще один бар, что, конечно, усугубило ситуацию. Теперь здесь три заведения.
«Каким бы приличным ни было заведение, пьяные гости ведут себя некультурно. Когда открылся новый бар, начался полный хаос — двор превратился в барную зону», — утверждает местный житель.
Он также рассказал, что восстановленные жителями исторические ворота не спасают. По их словам, несмотря на право жильцов закрывать двор, оставляя проход для жильцов, представители баров выводят из строя автоматику ворот.
В ответ на это владелец одного из баров заявил, что считает ворота незаконно установленной жильцами конструкцией, не имеющей никакой исторической ценности.
Жители пишут заявления в полицию, письма в администрацию. Однако, по их словам, правоохранительные органы не нашли поводов для дальнейшего разбирательства и рекомендовали «помириться» с владельцами баров. Сейчас жители согласовывают с администрацией пикет против баров, но дата пока не определена.
Отметим, что противостояние жителей, которые ищут покоя, и шумных баров для города не ново. Ранее на «петушиные бои» под окнами жаловались в районе Второй речки.
Более того, ситуация с ночными заведениями — вечна и повсеместна. Где-то власти оставляют её без внимания, где-то — вводят ограничения, а где-то — действуют решительно в пользу жителей, чья жизнь становится невыносимой из-за шума и выходок ночных гуляк. Так, в 2024 году в ответ на многочисленные жалобы власти Санкт-Петербурга закрыли бары на Думской улице. Это решение было принято для обеспечения общественного порядка и спокойствия в районе.
Владельцы баров в других странах часто реагируют на жалобы установкой звукоизоляции и усилением безопасности заведения, однако и это не всегда помогает — власти и ведомства инициируют массу проверок, в результате которых многие заведения теряют свои лицензии. В США также есть практика создания специальных программ и рабочих групп по решению данной проблемы.