Война жителей и шумных баров во Владивостоке разгорается: что говорят владельцы

Тем не менее история с недовольством жителей, уверяющих, что гам мешает им спать и отдыхать, продолжается уже четыре года. А летом 2024 года, по словам обратившегося в редакцию горожанина, у дома открылся еще один бар, что, конечно, усугубило ситуацию. Теперь здесь три заведения.