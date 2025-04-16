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До +18 градусов будет в среду на Южном Урале

В среду, 16 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой дождь.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 48% 755 мм рт. ст. +10°

В среду, 16 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, при натекании облачности до +8. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, порывы до 18.

В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов. Ветер западный 5−10 метров в секунду, порывы до 16.

День Ангела сегодня, 16 апреля, у Никиты, Феодосии.

Между прочим, 16 апреля 2025 года отмечают день Угощения Водяного. Согласно народным приметам, сегодня опасно примерять чужие вещи. Дело в том, что так можно забрать себе проблемы и болезни других людей.