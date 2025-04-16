До +18 градусов будет в среду на Южном Урале

В среду, 16 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, при натекании облачности до +8. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, порывы до 18.
В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов. Ветер западный 5−10 метров в секунду, порывы до 16.
День Ангела сегодня, 16 апреля, у Никиты, Феодосии.
Между прочим, 16 апреля 2025 года отмечают день Угощения Водяного. Согласно народным приметам, сегодня опасно примерять чужие вещи. Дело в том, что так можно забрать себе проблемы и болезни других людей.