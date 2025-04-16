Психолог Яушева посоветовала не давать «последний шанс» абьюзерам

Выход из абьюзивных отношений требует не только решимости, но и глубокого осознания происходящего. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Дарья Яушева.
По ее словам, первое и самое важное — признать, что это не просто «трудности в отношениях», а именно насилие.
«Здесь может потребоваться поддержка извне, потому что внутри абьюзивной динамики у человека уже нарушено чувство реальности, самооценка разрушена, и он может оправдывать насилие или считать себя виноватым. Если абьюзер прибегал к газлайтингу (подмене реальности), то человек может сомневаться в том, что то, как он воспринимает происходящее, правильно», — пояснила эксперт.
По ее словам, выход из подобных отношений включает несколько ключевых шагов. Во-первых, необходимо поговорить с безопасным человеком — другом, терапевтом или обратиться в кризисный центр.
«Главное — не быть в изоляции», — подчеркнула психолог.
Во-вторых, важно именно начать планировать уход. Даже если уйти пока невозможно, можно составить план: финансовый, логистический и психологический.
«Третий шаг — перестать “давать последний шанс”. Важно помнить, что абьюзер меняется крайне редко и только, если он начинает глубокую работу над собой. Обещания “я все понял” — часть цикла насилия», — объяснила эксперт.
Дарья Яушева также напомнила о механике насильственного цикла.
«Цикл насилия включает в себя стадию “медового месяца”, когда отношения кажутся прекрасными, все безоблачно. Затем начинает накапливаться напряжение, вы чувствуете “снова что-то идет не так”, потом происходит срыв. После срыва абьюзер может начать снова стремиться восстановить доверие, устраивать тот самый “медовый месяц”, но потом цикл повторяется. Важно уметь этот цикл увидеть и сделать шаг, чтобы выйти из него», — добавила психолог.
Завершающий этап — восстановление самоценности, в процессе которого важно обратиться к специалистам, способным помочь вернуться к полноценной жизни.
«Работа с психологом помогает восстановить границы, перестать винить себя, вернуть контакт с желаниями и чувствами, опору на себя и свою картину мира. Помните, что выход из абьюзивных отношений — это процесс, и он может быть непростым. Но при наличии поддержки и понимания механизмов насилия — это возможно», — заключила Дарья Яушева.
Ранее она также сообщала о том, что абьюзеры интуитивно выбирают партнеров с выраженной потребностью во внимании, поддержке и одобрении.