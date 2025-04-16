Психолог Яушева посоветовала не давать «последний шанс» абьюзерам

«Здесь может потребоваться поддержка извне, потому что внутри абьюзивной динамики у человека уже нарушено чувство реальности, самооценка разрушена, и он может оправдывать насилие или считать себя виноватым. Если абьюзер прибегал к газлайтингу (подмене реальности), то человек может сомневаться в том, что то, как он воспринимает происходящее, правильно», — пояснила эксперт.