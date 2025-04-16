В Омске ассенизаторы сливали отходы в нелегальный канализационный люк

Специалисты минприроды обнаружили в Омске неофициальный канализационный люк, куда повадились сливать содержимое выгребных ям ассенизаторы.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, люк находился по улице 6-я Станционная, возле СНТ «Восход». Инспекторы минприроды провели рейд и действительно поймали за грязным делом нескольких ассенизаторов. Заведено два дела об административном правонарушении, виновным выписан штраф в размере 10 000 рублей.
Кроме того, контролирующее ведомство ищет сейчас третьего нарушителя, машина которого, по наблюдениям очевидцев, также несколько раз сливала содержимое отхожих мест в канализационный люк. Его устанавливают по номеру автомобиля, ведомством сделан запрос в ГИБДД.