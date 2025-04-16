В Омске ассенизаторы сливали отходы в нелегальный канализационный люк

Кроме того, контролирующее ведомство ищет сейчас третьего нарушителя, машина которого, по наблюдениям очевидцев, также несколько раз сливала содержимое отхожих мест в канализационный люк. Его устанавливают по номеру автомобиля, ведомством сделан запрос в ГИБДД.