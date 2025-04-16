Иностранец пытался провезти в Красноярск фотоаппараты без декларации

Иностранец пытался провезти в Красноярск фототехнику без декларации. Как рассказали в пресс-службе Красноярской таможни, один из пассажиров рейса из Пекина собрался пройти по «зеленому коридору». Тем самым заявляя, что у него нет ничего, что нужно декларировать. Ему не поверили, а потому проверили. И нашли среди багажа семь фотокамер.
31-летний мужчина признался: знакомый попросил — не себе, на продажу. Экспертиза показала, что стоимость цифровой техники составила почти 900 тысяч рублей. Так что партия — коммерческая. Для ее перемещения необходимо декларирование в общем порядке, представить разрешительные документы, уплатить таможенные платежи.
Иностранца-нарушителя пока оштрафовали. Что касается фотоаппаратов, то решение по ним примет суд.