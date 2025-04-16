Депутаты Думы Братска предложили администрации города занять денег у жителей

Стоит отметить, что такой опыт применяют всего два муниципалитета — Томск и Красноярск, регионы охотней выпускают облигации. Работают такие облигации следующим образом: люди или предприятия, или бизнесмены покупают ценные бумаги (облигации), на которые получают постоянный и гарантированный процент. Причем, если банковский вклад закрывается с потерей доходов по процентам, то облигации можно продать (сдать) без потери накопленного к тому времени дохода. Например, с 2015 по 2019 год городом Томском было осуществлено 7 выпусков «народных» облигаций на общую сумму около 600 млн рублей.
Исполняющая обязанности председателя комитета финансов администрации Братска Ольга Чеснокова отнеслась к этой идее скептически.
Потребуется минимум год для того, чтобы разработать документы, необходимо будет зарегистрировать эмиссию (выпуск) облигаций в Министерстве финансов России, потребуется найти банк, который будет эту эмиссию осуществлять, необходимо определиться с депозитарием, всё это тоже стоит немалых денег, — сказала Ольга Чеснокова. — Кроме этого, в случае понижения ставки Центробанка мы имеем возможность перекредитоваться и быстро погасить за счёт этого часть долгов, а по облигациям мы обязаны выполнить свои обязательства до конца.
Ольга Чеснокова.
Кроме этого, стоит отметить, что сейчас несколько иная экономическая ситуация, в отличие от той, которая была четыре года назад в период расцвета «Народных облигаций». А проценты, под которые муниципалитет, возможно, будет заимствовать средства у населения, могут быть гораздо ниже доходности банковских вкладов, у которых есть ещё несколько вариантов, зависящих от суммы, срока вклада
Тем не менее, Ольга Чеснокова пообещала изучить этот вопрос и представить депутатам перспективы введения таких облигаций в июне.