Депутаты Думы Братска предложили администрации города занять денег у жителей

Кроме этого, стоит отметить, что сейчас несколько иная экономическая ситуация, в отличие от той, которая была четыре года назад в период расцвета «Народных облигаций». А проценты, под которые муниципалитет, возможно, будет заимствовать средства у населения, могут быть гораздо ниже доходности банковских вкладов, у которых есть ещё несколько вариантов, зависящих от суммы, срока вклада и т. п. Сложно говорить о том, что за облигациями в Братске образуется давка, а значит, потребуется ещё и рекламная компания для этих облигаций.