Виртуальную справочную службу запустили в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска запустили автоматическую справочную службу. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Виртуальный помощник предоставит актуальную информацию о статусе рейсов, поможет с вопросами по авиабилетам и регистрации, а также поможет с навигацией по территории аэропорта.
«Виртуальный помощник предоставляет информацию о работе авиа- и автобусных касс на территории аэропорта, действиях при утере багажа, правилах перевозки детей, парковках, местах общественного питания и торговых точках. Доступны консультации по визовым вопросам, работе государственных служб и обслуживанию маломобильных пассажиров», — отметили в аэропорту.
Ответы практически мгновенные, время ожидания — не более пары секунд.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске снимают фильм к 100-летию аэропорта.