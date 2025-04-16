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Виртуальную справочную службу запустили в аэропорту Иркутска

Она поможет пассажирам.

Источник: Правительство Иркутской области

В аэропорту Иркутска запустили автоматическую справочную службу. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Виртуальный помощник предоставит актуальную информацию о статусе рейсов, поможет с вопросами по авиабилетам и регистрации, а также поможет с навигацией по территории аэропорта.

«Виртуальный помощник предоставляет информацию о работе авиа- и автобусных касс на территории аэропорта, действиях при утере багажа, правилах перевозки детей, парковках, местах общественного питания и торговых точках. Доступны консультации по визовым вопросам, работе государственных служб и обслуживанию маломобильных пассажиров», — отметили в аэропорту.

Ответы практически мгновенные, время ожидания — не более пары секунд.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске снимают фильм к 100-летию аэропорта.