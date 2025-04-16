В Красноярске соединят улицы Гладкова и Судостроительную

Решение принято, проект составлен. Для того чтобы приступить к строительству дороги, предстоит снести гаражи, которые находятся в ее створе. Так что администрация города как раз сейчас готовит документы для торгов на поиск подрядчика. Выполнить зачистку нужно будет нынешним летом.