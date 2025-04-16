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В Красноярске соединят улицы Гладкова и Судостроительную

В Свердловском районе Красноярска станет доступен еще один проезд.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске соединят две улицы в Свердловском районе — Судостроительную и Гладкова. Тем самым станет доступнее передвижение для транспорта. В мэрии уточнили, что новая дорога пройдет от дома № 175 на улице Судостроительной. Протяженность составит 358 метров, а времени автомобилистам сэкономит существенно — поможет разгрузить улицы Семафорную и Матросова.

Решение принято, проект составлен. Для того чтобы приступить к строительству дороги, предстоит снести гаражи, которые находятся в ее створе. Так что администрация города как раз сейчас готовит документы для торгов на поиск подрядчика. Выполнить зачистку нужно будет нынешним летом.