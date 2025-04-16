Испанская актриса в 70 лет стала мамой своей биологической внучки от мёртвого сына

Алессо скончался от агрессивной формы рака в 2022 году в возрасте 27 лет. Перед смертью он заморозил сперму. Позже её объединили с донорской яйцеклеткой для зачатия девочки, которую назвали Анита. Теперь Ана официально стала матерью своей биологической внучки.