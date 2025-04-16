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Испанская актриса в 70 лет стала мамой своей биологической внучки от мёртвого сына

Испанская актриса Ана Обрегон родила дочь скончавшегося три года назад сына. 70-летняя артистка заявила, что почувствовала себя «воскресшей» после появления на свет внучки, зачатой с использованием спермы покойного мужчины. Об этом сообщает издание The Mirror.

Источник: Life.ru

Алессо скончался от агрессивной формы рака в 2022 году в возрасте 27 лет. Перед смертью он заморозил сперму. Позже её объединили с донорской яйцеклеткой для зачатия девочки, которую назвали Анита. Теперь Ана официально стала матерью своей биологической внучки.

«Я чувствовала себя мёртвой все три года после смерти Алесса, пока не появилась Анита», — поделилась актриса.

Ана выбрала суррогатное материнство в США, так как в Испании этот процесс запрещён. При этом усыновление детей, рожденных за границей, является законным. Биологической матерью Аниты считается кубинка, которая живёт во Флориде.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении ребёнка от суррогатной матери у актрисы Лили Коллинз, звезды фильма «Эмили в Париже». Она стала матерью вместе с режиссёром Чарли Макдауэллом.