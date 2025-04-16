Вильфанд предупредил об аномальных холодах на Урале и в Сибири

Схожая погода прогнозируется и в республиках Алтай, Тыва, Хакасия. Здесь в период с 19 по 20 апреля ожидается понижение температур до минус 10−15 градусов. Кроме того, аномальные холода коснутся и северной части Иркутской области, где в период празднования Пасхи, 19−20 апреля, температура будет ниже нормы на 7−9 градусов. Ночные температуры там спадут до −8, −12 градусов.