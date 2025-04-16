Онколог назвал людей, которые находятся в группе риска по меланоме

«Генетическая предрасположенность и тип кожи также играют важную роль. У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — в 1,5 раза. Наследственные формы меланомы могут проявляться уже в молодом возрасте», — рассказал врач в интервью «Известиям».