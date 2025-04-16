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Онколог назвал людей, которые находятся в группе риска по меланоме

Риск развития меланомы почти в четыре раза выше у рыжеволосых людей, чем у темноволосых. При этом этот вид опухоли диагностируется лишь у 1−4% пациентов, однако он отличается особой агрессивностью, рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

У рыжеволосых риск развития меланомы почти в четыре раза выше.

Риск развития меланомы почти в четыре раза выше у рыжеволосых людей, чем у темноволосых. При этом этот вид опухоли диагностируется лишь у 1−4% пациентов, однако он отличается особой агрессивностью, рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

«Генетическая предрасположенность и тип кожи также играют важную роль. У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — в 1,5 раза. Наследственные формы меланомы могут проявляться уже в молодом возрасте», — рассказал врач в интервью «Известиям».

В России заболеваемость меланомой продолжает расти, что делает ее одной из серьезных проблем современной онкологии. Особенно опасны солнечные ванны и частое посещение соляриев, которые могут спровоцировать развитие опухоли.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую персонализированную онковакцину против колоректального рака. Ее смогут применять уже с этого года.