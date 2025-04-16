Аналитик Агаева: Сезонная работа может дать полный год страхового стажа

Сезонные сотрудники по закону почти не отличаются в правах от постоянных работников. Работодатель обязан заключить с ними трудовой договор и указать точные сроки работы и причину временной занятости — например, уборка урожая. Об этом KP.RU рассказала Екатерина Агаева, генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru.
— Если срок работы не указан, договор будет считаться бессрочным. Сезонник может претендовать на выплаты дважды в месяц, компенсацию простоев и отпуск — по два дня за каждый месяц, — пояснила эксперт.
Для сезонных сотрудников также возможен испытательный срок. Не более двух недель, если работа до полугода, и до трех недель — если дольше. Самый активный сезон временных подработок в России — с середины мая до конца сентября. Если сезонный сотрудник отработал полный сезон, то в трудовой стаж засчитывается целый год.
— Если сезонные работы длились полгода, а оставшиеся шесть месяцев сезонник отработал в другой сфере, начисляется также только один год страхового стажа, — добавила специалист.