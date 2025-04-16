Аналитик Агаева: Сезонная работа может дать полный год страхового стажа

Для сезонных сотрудников также возможен испытательный срок. Не более двух недель, если работа до полугода, и до трех недель — если дольше. Самый активный сезон временных подработок в России — с середины мая до конца сентября. Если сезонный сотрудник отработал полный сезон, то в трудовой стаж засчитывается целый год.